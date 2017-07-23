ولي عهد أبوظبي: دور مصر المحوري والتضامن سبيل لردع الطامعين والعابثين - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن “دور مصر المحوري إلى جانب التضامن والتكاتف بين الأشقاء سبيلنا الأمثل لردع الطامعين والعابثين.”

وأشاد ولي عهد أبوظبي بالدور الفاعل للقوات المسلحة المصرية في التصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد أمن مصر واستقرارها والأمن العربي بصفة عامة، مشددا على عمق التعاون بين الإمارات ومصر في كافة المجالات وخاصة التعاون العسكري والدفاعي بما يرتقي بقدرة وأداء القوات المسلحة للدولتين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووفود عربية رفيعة حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية في مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح المصرية وذلك تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو.