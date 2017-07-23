ترامب يتهم صحيفة أمريكية بإفشال محاولة لقتل زعيم داعش - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحيفة ” نيويورك تايمز “، بأنها أفشلت محاولة قامت بها الولايات المتحدة لقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وكتب ترامب على تويتر إن ” نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولة الولايات المتحدة لقتل الإرهابي المطلوب البغدادي “، معتبرا ذلك مثالا ” على أجندتهم السيئة النية على صعيد الأمن القومي “.

ونشرت “نيويورك تايمز ” في يونيو 2015 مقالا أوردت فيه أن القوات الأمريكية وضعت يدها على كمية كبيرة من المعلومات تشرح تفصيلا كيفية تخفي زعيم الإرهابيين، مشيرة إلى استخدام قيادات داعش نساءهم لتبادل الرسائل بينهم.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الجمعة أن البغدادي لا يزال “حيا” رغم تقارير عدة أشارت إلى مقتله أخيرا.