خبراء: رسوم المرافقين ستخفض نسبة البطالة إلى 9% - صحيفة صدى الالكترونية

خبراء: رسوم المرافقين ستخفض نسبة البطالة إلى 9%
توقع خبراء في مجال الموارد البشرية، خفض نسبة البطالة بين المواطنين من 12 إلى 9% بحلول 2020، مؤكدين أن قرار فرض الرسوم على المقيمين ومرافقيهم سيوفر وظائف عديدة للمواطنين.
وأكدوا أن ھذه الرسوم على المرافقین سترفع تكلفة العمالة الوافدة، وستقلص نسبة استقدامھا وتقصر الاستقدام في حالات خاصة وملحة، مشیرين إلى أھمیة اتخاذ حزمة من الإجراءات الجريئة، لإجبار أصحاب العمل على تفضیل العمالة الوطنیة على الوافدة.
وقال الخبراء إن مشكلة البطالة في المملكة تختلف عما تشھده بقیة دول العالم الأخرى، وذلك لكون أن ھناك الكثیر من فرص العمل مقصورة فقط على الوافدين، موضحين أنه في حال تقنین عملیات استقدام العمالة الأجنبیة، وإجراء العديد من الإصلاحات الأخرى، كتخفیض ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعیة، ستزيد فرص حصول المواطنین على وظائف تلیق بھم وبالتالي تراجع معدلات البطالة، وفقا لصحيفة المدينة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11587 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون خير . شو علاقة المرافقين بتقليل البطاله عندنا ؟ انت تضحك علينا والا على نفسك
عموما سنرى في الايام القادمه
هل يوجد عندنا سباكين و نجارين ومصلح مكيفات وصباغين وغيره
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 1 ساعة
نسبة كبيرة من البطالة سببها
بعض الشباب المؤهلين عمليا يشترطون وظيفة معينة ومن البداية مرتب ظخم والأسرة لاتحرك ساكنا ليصبحو اولادهم عالة عليهم وعلى المجتمع
رحم الله والدي بعد رفضي تكملة التحصيل العلمي قال لي يكفيني الصرف على اخواتك وطلب مني الإعتماد على الله ثم على نفسي 🙂
والحمد لله هذا مافعلته