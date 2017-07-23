التربية البدنية تحصل على 75% من رغبات الطالبات المتقدمات لجامعة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف، عن تسجيل قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة الذي جرى إنشاؤه حديثاً، إقبالاً كبيراً من الطالبات المتقدمات للجامعة، موضحة أن 2129 طالبة ممن تنطبق عليهن الشروط يرغبن في الالتحاق بالقسم، أي بنسبة 75% من جملة المتقدمات.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة الطائف صالح الثبيتي، إن الكثير من الطالبات قدمن استفسارات إلى عمادة القبول والتسجيل في الجامعات حول إمكانية التحويل من أقسامهن الحالية إلى قسم التربية البدنية، مشيرا إلى أن الجامعة ستعلن بالتفصيل البيانات الخاصة بالقبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل (1438 – 1439).