التربية البدنية تحصل على 75% من رغبات الطالبات المتقدمات لجامعة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

التربية البدنية تحصل على 75% من رغبات الطالبات المتقدمات لجامعة الطائف
أعلنت جامعة الطائف، عن تسجيل قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة الذي جرى إنشاؤه حديثاً، إقبالاً كبيراً من الطالبات المتقدمات للجامعة، موضحة أن 2129 طالبة ممن تنطبق عليهن الشروط يرغبن في الالتحاق بالقسم، أي بنسبة 75% من جملة المتقدمات.
وقال المتحدث الرسمي لجامعة الطائف صالح الثبيتي، إن الكثير من الطالبات قدمن استفسارات إلى عمادة القبول والتسجيل في الجامعات حول إمكانية التحويل من أقسامهن الحالية إلى قسم التربية البدنية، مشيرا إلى أن الجامعة ستعلن بالتفصيل البيانات الخاصة بالقبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل (1438 – 1439).
طيف المطر[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 1 ساعة
الرياضة البدنية تنشط الجسم وتقضي على السمنة ولكن سوف تبرز عضلات للنساء قد تشوه جمالهن ولكن لايهم المهم ان تجري وتقفز وتمارس جميع انواع الرياضة مهما كانت صعوبتها فتكون أقوى من الرجل 💪💪💪💪
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11587 ] نشر منذ 56 دقيقة
فكره ممتازه و مفيده للفتيات للحفاض على اجسامهن سليمه و رشيقه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15585 ] نشر منذ 36 دقيقة
طيب