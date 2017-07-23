احتجاج أمام مقر الأمم المتحدة تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

جنيف(صدى):

تظاهر المئات، أمس السبت، أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، تنديدًا بممارسات إسرائيل تجاه المسجد الأقصى، ومطالبين المجتمع الدولي بإدانتها والعمل الفوري لوقفها.

وشارك في المظاهرة، التي دعت إليها ” الرابطة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان “، نحو 500 شخص من جنسيات مختلفة، واستمرت لمدة ساعتين، وردّد المشاركون خلالها شعارات من قبيل ” الحرية لفلسطين “، ورفعوا أعلامًا فلسطينية.

وفي الختام، تليت آيات من القرآن الكريم، وأدعية من أجل المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.