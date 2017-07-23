دعوة أردنية لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب لإعادة فتح بوابات المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أجرت الحكومة الأردنية، اتصالات مع أمين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط من أجل التنسيق لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لوقف التصعيد في القدس والحؤول دون المزيد من التدهور في الأزمة التي يجب تطويقها عبر إلغاء اسرائيل كل الإجراءات الاحادية التي اتخذتها في خرق واضح لالتزاماتها الدولية والقانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصالات هاتفية الأوضاع في القدس واليات التحرك للتعامل مع الأزمة، وبما في ذلك دعوة الاْردن عقد اجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين في الدول العربية.

وتم خلال هذه الاتصالات التأكيد على ضرورة إنهاء التوتر من خلال فتح المسجد الأقصى امام المصلين بشكل كامل وفوري واحترام اسرائيل الوضع القانوني والتاريخي في الأماكن المقدسة.

كما تم بحث اليات التحرك لمعالجة الأزمة واستعادة الهدوء.