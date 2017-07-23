الفيصلي الأردني يفوز على الأهلي المصري بهدف نظيف في البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

فاز فريق الفيصلي الأردني على نظيره الأهلي المصري بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام بالقاهرة في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية لكرة القدم المقامة في مصر.

وبهذه النتيجة يحتل الفريق الأردني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط و بفارق الأهداف عن فريق حسين داي الجزائري الذي يحتل الصدارة بنفس عدد النقاط، فيما يحتل الفريق المصري المركز الثالث بفارق الأهداف مع فريق الوحدة الإماراتي وبدون رصيد من النقاط لكل منهما.