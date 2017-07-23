جامعة الباحة: الأوامر الملكية تحقق التكامل والتجانس ما بين الأجهزة الحكومية - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أوضح مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، أنّ القرارات الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسعى لتحقيق غايتين متجانستين هما التخصص والتكامل والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 لتصب في صالح هذه الوطن المبارك.

وأضاف: “وذلك بالسعي الدؤوب نحو تطويره تنميته واستقراره وفق أحدث ما توصلت إليه التنظيمات الإدارية الحديثة خاصة فيما يتصل بالأجهزة الأمنية وذلك بقدر من المرونة والجاهزية لمواكبة حركة التغيير والتنمية التي يشهدها المجتمع السعودي وبالتزامن -أيضاً- مع عجلة التطورات والمستجدات والتحولات التي يعيشها العالم وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأمن والأمان والاستقرار بناء على رؤية واضحة، وخطط سليمة، وأهداف مستقبلية، واستراتيجيات بناءة لتحقيق التوازن والتكامل ما بين جميع القطاعات وهو ما يعزز من الدور الكبير للأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن هذه البلاد الطاهرة واستقرارها خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المنحرف”.

وبين أن هذه الأوامر الملكية سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو أمنية، أو ثقافية تتطلع لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 برفع كفاءة الأداء ومخرجاته بالتجانس التام مع جميع القطاعات الحكومية، وهو ما يضمن -بإذن الله- تحقيق نتيجتين في الآن ذاته هما الانجاز والجود؛ لتصب في نهاية المطاف نحو خدمة المواطن وصالح الوطن بالتساوق مع عجلة التنمية التي تشهدها المملكة.