بريطانيا تعرب عن قلقها من الأحداث والتوترات الأخيرة في القدس المحتلة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعربت بريطانيا، أمس السبت، عن قلقها العميق من الأحداث الأخيرة التي وقعت في المسجد الأقصى بين قوات الاحتلال الاسرائيلية والفلسطينيين.

وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت في تصريح صحفي: ” إن زيادة التوترات في الحرم الشريف بالقدس القديمة مقلق للغاية باعتبار المدينة مقدسة لملايين الناس من جميع أنحاء العالم “.

ودان بيرت الأحداث والاشتباكات التي أدّت إلى مقتل وجرح فلسطينيين وإسرائيليين، داعياً السلطات المعنية إلى التحقيق الفوري في تلك الأحداث.

وحث جميع الأطراف استعادة الهدوء في القدس وتجنب الاستفزازات والبحث عن حل من خلال التواصل والحوار بما يضمن سلامة أمن الموقع والالتزام بالوضع الراهن.