 بالفيديو.. غلق طريق عقبة ضلع إثر حادث انقلاب لسيارة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. غلق طريق عقبة ضلع إثر حادث انقلاب لسيارة

بالفيديو.. غلق طريق عقبة ضلع إثر حادث انقلاب لسيارة
محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إغلاق طريق عقبة ضلع في عسير، بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة ” دنيا “، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وتباشر الجهات المعنية الحادث، وتعمل على تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين، إلى جانب تنظيم حركة السير بطريق عقبة ضلع من خلال توجيه السيارات إلى طرق بديلة لحين رفع السيارة المنقلبة وفتح الطريق مرة أخرى، لإعادة فتح الطريق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

jnjjj

[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 3 ساعات

وين طريق بديله في العقبه وهو طريق واحد بس بس بس

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