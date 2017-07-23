تشكيلية تبدع في رسم "بورتريه" لخادم الحرمين تخطف بها الأنظار بسوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

عرضت الفنانة التشكيلية عهود المالكي، صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استخدمت خلالها فن الرسم بالقهوة والماء وبعض المواد السائلة، لتخطف بها الأنظار في مهرجان سوق عكاظ بالطائف.

وأوضحت المالكي، أنها حاولت التعبير عن حبها لخادم الحرمين باستخدام موهبتها في الرسم، مؤكدة أن لديها طموحاً كبيراً في المشاركة بمنافسات عالمية لعرض لوحات فنية تحمل جوانب إبداعية، منوهةً إلى سعيها الدائم نحو رسم الكثير من لوحات البورتريه لملوك وأمراء المملكة عبر كل الأزمنة.

ولقيت الصورة التي ظهر خلالها خادم الحرمين مرتدياً العقال المقصب، إقبالا كبيرا من زوار المعرض لمشاهدتها، مبدين إعجابهم بالطريقة التي رسُمت بها الصورة، والإبداع الذي ظهرت عليه.