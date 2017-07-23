هذا ما لا يفهمه الرجل عن المرأة ! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كثيرةٌ هي الأمور التي لا يفهمها الرجل عن المرأة، رغم العلاقة التي تجمعه بها. فهناك أمور تتعلق بحياتها اليومية وأمور بسيطة تقوم بها من باب الشعور بالفرح، ونحن اليوم سنعرضها عليك في هذه السطور.

– المرأة ترتدي الكعب العالي

على الرغم من أن المرأة تنزعج من الكعب العالي، إلا أنها ترتديه لأنه يظهر أناقتها وجمالها. والكعب العالي موضة تعتمدها النساء في كل مكان، وما يعجب الرجل أن المرأة ومحبة بالموضة قد تتحمل الوجع والألم المزمن.

– تذهب المرأة مع صديقتها الى دورة المياه

لا يزال الرجل غير قادر على أن يفهم لم تطلب المرأة من صديقتها أن ترافقها الى الحمام، الى جانب طلب رأيها بمظهرها وشكلها. وهذه الأمور عادية عند المرأة وتسليها ولكن الرجل لا يستطيع استيعابها.

– التأخر في الاستعداد

تحب المرأة أن تظهر بمظهر جميل طوال الوقت لذلك تأخذ وقتها بالتحضر قبل الخروج ولا يفهم الرجل هذا الأمر لأنه يستعد للخروج بخمس دقائق فقط.

– موضوع التسوق

يطرح موضوع التسوق علامة استفهام عند الرجل لأنه لا يفهم لم ترغب المرأة بالخروج الى التسوق لأكثر من مرة، مع أنها تملك عدداً كبيراً من الملابس إلا أنها برأيه لا تكتفي.

– وقت الاستحمام

يستحم الرجل بسرعة ولا يفهم لم تستغرق المرأة وقتاً طويلاً في الاستحمام، بينما هي بالطبع تحاول الاستفادة من فرصة الاسترخاء في المياه الدافئة لتزيل تعب النهار عنها.

– إزالة الشعر بالشمع

يستغرب الرجل موضوع إزالة المرأة لشعر جسمها بالشمع لأنه أمر مؤلم جداً، وعلى الرغم من ذلك هي تتحمل الألم لتكون جميلة وخالية من أي شائبة.

– المكياج

لا يفهم الرجل لم تضع المرأة المكياج مع أنها جميلة بالفعل، ولا يعلم أن هذا الأمر يجعلها راضية عن نفسها ويمنحها الراحة النفسية. فالجمال بالنسبة اليها أمر من المهم المحافظة عليه.