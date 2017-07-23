6 إشارات الغريبة تكشف أسرار شخصية زوجك ! - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

بعض العلامات الخارجية ربما تساعدك على معرفة صفات وطباع الأشخاص من نظرة واحدة. وإليك 5 إشارات غريبة وتصرفات لم تفكري بها يوماً تمكنك من التعرف أكثر إلى خفايا شخصية زوجك.

-1 الوجه متوازي الملامح

يعني هذا أن وجهه يتمتع بملامح متناسقة. وهذا يشير إلى أنه أمضى طفولته السعيدة وسط عائلة مميزة. كما يدلّ على أن كل ما في داخله من أفكار ومشاعر ينعكس على مظهره. إذاً يمكنك الثقة به حتى النهاية لأنه لا يحسن الكذب.

-2 الوجه غير متوازي الملامح

إذا كان زوجك يتمتع بوجه غير متوازي الملامح، أي إذا كان أحد أجزاء وجهه مثل أنفه أو ذقنه لا يناسب سائر معالمه، فهذا يشير إلى أنه يتمتع بشخصية قوية. ويدل على أنه يحسن تولي المناصب الإدارية والقيادية. إلا أنّه يحبّ السيطرة أحياناً وقد يرفض خوض النقاش والحوار في بعض الشؤون. لذا من الأفضل أن تتعاملي معه بحذر.

-3 استخدام اليد اليمنى أثناء القيادة

إذا كان زوجك يكتفي باستخدام اليد اليمنى لقيادة سيارته من دون أن يستعين بيده الأخرى، فهذا يدلّ على أنّه يعاني من التوتر في الكثير من الأحيان. كما يشير إلى أنه غالباً ما يصاب بالأرق ويحتاج إلى الاسترخاء بين الحين والآخر. وهذا ما يتطلب منك الانتباه.

-4 الصراحة المزعجة

إذا كان زوجك يتميّز بالصراحة التي قد تصل إلى حدّ الإزعاج، فهذا لا يعني أنه متكبّر أو أناني، بل على العكس يشير إلى أنّه يتسم بالطيبة والوضوح وأنه يحقق النجاح في الحياة المشتركة. كما أنه يحبّ المنافسة وتحقيق الربح. فخلف صراحته تختبئ شخصية الرجل النشيط والمتعاون…

-5 الحذاء

تشير دراسة أميركية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من القلق النفسي عادة ما يفضلون ارتداء الأحذية النظيفة والجديدة، فهذا يشعرهم بالارتياح والأمان.

كما أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يختارون عادة الأحذية العملية المريحة يتمتعون بموهبة العمل ضمن فريق ويشكلون شركاء عمل وحياة ناجحين. كما أنهم يعلقون أهمية كبيرة على آراء الآخرين ويبحثون دائماً عن حلول للمشكلات تناسب كل الأشخاص المحيطين بهم.

أما الأشخاص الذين يلتزمون بانتعال الأحذية الرسمية فهم يتسمون بالعدائية أحياناً. وهذه الشروط تنطبق على شريط حياتك.

-6 تناول العلكة أو السكاكر

قد يحب زوجك مضغ العلكة أو تناول السكاكر في الفترة الفاصلة بين الوجبات أو على امتداد النهار. وهذا يعني أنه يتميز بشخصية مرحة ويميل إلى الاسترخاء، كما أنه لطيف وودود. وهو يحبّ بناء الصداقات ويثق بنفسه في كلّ الظروف ولا يظهر أي نوع من الأنانية.