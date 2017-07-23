أعشاب ضارة بالحمل .. تجنبيها! - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

بمجرد أن تعرف المرأة أنها تحمل جنينها الذي تنتظره بفارغ الصبر، فتبدأ في تتبع الوجبات الصحية والأطعمة التي تفيد هذا الجنين الذي ينمو بداخلها. وهناك العديد من الأعشاب التي تساعد على تهدئة الحامل و تخفيف الألام التي قد تشعر بها فضلا عن عدد من الأطعمة والأعشاب لابد للحامل أن تتجنب تناولها حتى لا تصاب بالضرر أو يصاب جنينها.

أعشاب يجب على الحامل التوقف عن تناولها في الشهور الأولى

1. القرفة

القرفة من أجمل المشروبات التي تعمل على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة ، و لكن على المرأة الحامل تجنب تناول القرفة، وذلك لأن القرفة من أهم المنشطات الرحمية، وهنا يكمن الضرر لأنها قد تتسبب في حدوث خطر الإجهاض، و إن لم تتسبب في الإجهاض فسوف تتسبب في بعض الألام المزعجة أو سقوط في المشيمة.

2. الزنجبيل

الزنجبيل من أهم الأعشاب التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية بشكل ملحوظ، كم أنها تساعد على رفع معدلات الضغط. وأثبتت العديد من الأبحاث العلمية أن تناول عشب الزنجبيل بشكل زائد يتسبب في العديد من الأضرار، ومنها زيادة معدلات ضربات القلب بشكل بالغ. كما أن الزنجبيل يتسبب في حدوث سيولة في الدم مما يجعله أحد مسببات النزيف لذا فهو ضار جدا على الحوامل .

3. الحلبة

الحلبة تزيد من نشاط الرحم و تزيد من انقباضاته، هذا إلى جانب أن الحمل يتسبب في بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي و الحلبة تزيد من هذه الالتهابات، الحلبة تساعد على الإصابة باحتقان الأنف و تسبب بعض التورم في الجيوب الأنفية، كما أن كثرة تناولها أثناء الحمل قد تؤدي إلى حدوث نزيف رحمي مما يصيب الجنين بالخطر.

4. الميرمية

من أهم الأضرار التي تسببها الميرمية خفض معدلات السكر بالدم ، و هذا قد يجعل من يكثر من تناولها عرضة للجلطات الدموية كما أنه يعسر وصول الدم للجنين، هذا إلى جانب أن كثرة تناولها وخصوصاً في الأشهر الأولى من الحمل قد تؤدي للإجهاض، وكثرة تناولها في الفترة الأخيرة من الحمل و بعد الولادة تضر بالغدد اللبنية و تمنع إدرار الحليب.

5. الزعفران

على الرغم من تعدد فوائد الزعفران التي تعود على شتى أجهزة الجسم، إلا أن كثرة تناول الزعفران قد تؤدي إلى حدوث انكماش في الرحم، مما يجعله من أكثر الأشياء التي قد تتسبب في حدوث إجهاض.

6. المشروبات التي تحتوي على الكافيين

لأن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين تؤثر على صحة الجنين وتتسبب فب ارتفاع ضغط الدم، لذا لابد من عدم الإكثار من تناول هذه المشروبات مثل الشاي و القهوة و النسكافيه.

نصائح للحامل

1. عليك بعدم ارتداء ملابس ضيقة من منطقة البطن حتى لا تضغط على التجويف البطني و تؤذي الجنين.

2. احرص على ألا تتناول أطعمة تحتوي على المواد الحافظة لأنها قد تؤثر بالضرر على الجنين .

3. اللحوم المدخنة أيضاً و المعلبات ضارة جداً على صحة الجنين.

4. على الحامل تجنب تناول المشروبات الغازية أثناء الحمل.

5. على الحامل أن تتجنب الإصابة بالامساك حرصاً على سلامة الجنين.

6. على الحامل أيضاً ألا تقوم بأي حركات زائدة أو مفاجئة حتى لا تؤذي الجنين .

7. عليها أيضا أن تتجنب الإكثار من وضع المساحيق التجميلية و بشكل خاص الكحل لأنه قد يتسبب في ترسب نسبة من الرصاص في جسد الحامل .