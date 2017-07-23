لهذه الأسباب تخدش الزوجة ظهر زوجها أثناء العلاقة ! - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

يضج عالم العلاقة الزوجية بالكثير من الأسرار التي يعشق الأزواج حل ألغازها بأنفسهم، وربما لا يجدون إجابة لتساؤلاتهم المتعلقة بالعلاقة الحميمة التي تجمعهم بشركائهم.

فهل تعلمين مثلًا لماذا تخدش بعض النساء ظهر أزواجهن اثناء العلاقة في الكثير من الأحيان؟

دليل على الإثارة:

عندما تغرس المرأة أظافرها في ظهر زوجها أثناء ممارستهما الجماع، فهذا أولًا دليل على شعورها بالإثارة وثانيًا بالسعادة والإستمتاع بأداء زوجها في السرير.

للتخلص من الروتين:

بعض الزوجات وبعد مرور وقت زمني على ممارسة العلاقة الزوجية بالوتيرة نفسها يقمن بهذه الحركة كطريقة للتخلص من الملل والروتين وادخال بعض الحركات المثيرة الى العلاقة.

طريقة للتعبير عن مشاعرهنّ:

بعض النساء لا يستطعن التعبير عن مشاعرهنّ في ما يختص بالعلاقة الحميمة أو عن عواطفهنّ، لذلك يغرزن أظافرهن في ظهر الزوج لكي يخرجن هذه المشاعر من داخلهنّ.

ترك بصمة في الزوج

وبعض النساء أيضًا يقمن بخدش الزوج بدافع ترك علامة او بصمة تذكّر زوجها دائمًا أنه ملكٌ لها وحدها وليس لأحد سواها.

للشعور بأنها المسيطرة في العلاقة:

وأخيرًا، قد تقوم المرأة بهذه الحركة لكي تشعر بأنها المهيمنة والمسيطرة في العلاقة وهذه الحركة تشعرها بذلك.