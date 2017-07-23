خطوات بسيطة تجذبين بها فارس أحلامك ! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

إذا كنت ما زلت تبحثين عن “فارس الأحلام”، فإليك سبعة إرشادات بسيطة تمكّنك من لفت انتباهه أولاً، ومن ثم المحافظة عليه.

ابتسمي!

الأمر أسهل ممّا تتوقّعين، فالرّجل يبحث عن امرأة يستطيع الضّحك معها، ولا يرغب في الإصغاء إلى تذمّرها طوال الوقت. اضحكي إذاً، وستكونين أجمل الفتيات على الإطلاق، وبالنسبة للرجل من غير المهمّ إن لم تتمتّعي بشخصيّة مميّزة. تذكّري أن تكوني واثقة بنفسك وطبيعيّة، لأنّك تحتاجين إلى أن يحبّك كما أنت.

اهتمّي بنفسك

من غير المضرّ أن تهتمّ المرأة بنفسها، فإذا كنت تتمتّعين بجمال خلّاق، من المؤكّد أنّك ستكونين واثقة أكثر بنفسك. لذا، إبقي دائماً أنيقة ومميّزة، واهتمّي بمظهرك، لأنّ ذلك أيضاً مهمّ إلى حدّ ما بالنسبة للرجل.

كوني مستقلّة.. اتركي له فرصة ليشتاق إليكِ!

لا بدّ أنّك التقيت بفتاة تتّصل دائماً بحبيبها، وترسل له الكثير من الرّسائل وتتكلّم عنه، ولكنّ ذلك أسوأ ما قد ينتظره الرّجل في المرأة. لديك حياة عليكِ أن تأخذيها على محمل الجدّ وتستمتعي بها، فلا تكوني مصرّة دائماً على الاتّصال به وإزعاجه بأسئلتك. اتركي له فرصة ليشتاق إليكِ.

أحبّي

الحبّ هو الأساس في أيّ علاقة. لذا، فعلى المرأة أن تجعل الحبيب سعيداً. فاذا كان فارس أحلامك يحبّ مثلاً فريقاً رياضياً أو فنياً معيّناً، اشتري تذاكر وشاركي به معه لكي يسعد، وتأكّدي أنّك إذا قدّمت له الحبّ، فستنالين حبّه في المقابل حتّى في الأمور الصّغيرة.

كوني غامضة

ليس عليك أن تتحفّظي عن كلّ الأمور ولكنّ الذّكاء مهمّ أيضاً. لذا فعليك أن تبذلي قصارى جهدك لتبدي غامضة ولتطرحي بعض الأسئلة الصّعبة التي ربّما تشغل بال الحبيب وتجعله يسأل عنها ويقرأ ليردّ عليها.

احتفظي ببعض الأمور لنفسك

من غير المستحبّ أن تقولي للحبيب كلّ ما حصل في حياتك، لأنّه وإن كان معجباً بك وشعر أنّك تخبرينه قصّة حياتك كلّها، لن يتشوّق إلى سماع المزيد منك، وعليك أن تكوني صادقة ولكن في الوقت نفسه احتفظي ببعض الأمور لنفسك.

والنصيحة الأخيرة لك سيدتي، هي أن تكوني واثقة من نفسك.. وألّا تتصرّفي إلّا على طبيعتك.