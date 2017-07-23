بالفيديو.. نظرة داخل أسطول سيارات سلطان بروناي الغامض - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

من المعروف أن سلطان بروناي لديه واحدة من أقوي وأغرب مجموعات السيارات في العالم ولكن هذه المجموعة ظلت غامضة ولم يعرف بهذه المجموعة من السيارات الا بعض المقربين منه الآن، وبفضل أحد مستخدمي الانستجرام ظهرت مجموعة مختارة من الصور لم يسبق لها مثيل لمجموعة سلطان بروناي الرائعة من السيارات وقد ظهرت وكأنها سيارات من كوكب آخر.

ومن الواضح أن المجموعة تتألف مما يقرب من 000 3 مركبة، وكثير منها تم تصنيعها حصريا من أجل السلطان وهو مولع ببعض السيارات المميزة ويمتلك العشرات من سيارات بورشه 911S واثنين على الأقل من بورشه 959S وبالإضافة إلى ذلك، هناك حفنة من سيارات بوجاتي EB110s في مجموعته وعدد من سيارات جاجوار XJ220s.

ولعل أكثر ما يلفت النظر في المجموعة هو أن السلطان يملك عشرة سيارات ماكلارين F1، ثلاثة منها هي F1 LM التي لم يصنع منها سوى 5 نسخ في العالم فقط. وما هو أكثر من ذلك، أن هناك اثنان من تلك السيارات لم يظهروا من قبل ، وقدموا باللون الأسود مع رسومات فريدة من نوعها.

وتشمل السيارات الأخرى التي يملكها السلطان ست سيارات بنتلي دوميناتور قدمت له بصورة حصرية وموديل Dauer 962 وفيراري 456 GT Venice.