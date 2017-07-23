متحدث موظفي البنود: خادم الحرمين قال لي " أبشروا بالخير " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

‏كشف المتحدث باسم موظفي البنود والعقود والأجر اليومي ناصر الشهراني، عن لقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقدم له معروضا يشرح فيه قضيتهم.

وأوضح الشهراني أن خادم الحرمين الشريفين قال له “أبشروا بالخير”، مضيفا أن لقاءه بخادم الحرمين كان في يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 شوال 1438هـ، مشيرا إلى أن قضية موظفي البنود والعقود والأجر اليومي تخضع حالياً للدراسة ليتم اتخاذ اللازم بشأنها، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين وعد بإيجاد حل لمشكلات موظفي البنود والعقود والأجر اليومي.