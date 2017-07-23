بالصور.. بيع ماكلارين P1 سوداء شبه جديدة بسعر 1.8 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ما لم يكن لديك حساب مصرفي مع ثمانية أو تسعة أو 10 أرقام، فإن 1.8 مليون دولار والتي تمثل السعر المطلوب لهذه النسخة من ماكلارين P1 على موقع James Edition يبدو وكأنه مبلغ كبير للدفع في سيارة ومع ذلك، في سوق السيارات الخارقة الهجينة فهذه صفقة مناسبة.

ولا يخفى أن سيارات فيراري لافيراري هي الأكثر قيمة، حيث يتم بيع بعض الأمثلة لأكثر من 5 ملايين دولار. ولكن، لأكثر من 3 ملايين دولار أو أقل، يمكن لعشاق السيارات الحصول علي سيارة سريعة جداً وقليلة العدد وتدير الرؤوس, وفي الوقت الحالي، يتم بيع ماكلارين P1 و بورشه 918 سبايدر بأسعار مماثلة بين 1.5 مليون و 2 مليون دولار ولكن هذه النسخة بالطلاء الأسود من P1 غير مؤثرة ولن يكون لها تاريخ مميز مثل الأمثلة الملونة الزاهية. كما أن لديها أيضا 746 ميلا 1200 كم في عداد المسافات مع مقصورة جذابة بالجلد الأحمر الداكن، الكانتارا السوداء والألياف الكربونية المكشوفة.

ولم تتقن ماكلارين بعد فن تقليد السوق لضمان أن سياراتها محدودة الإصدار هي استثمارات جيدة تماما مثل فيراري، لذلك من الصعب التنبؤ بما يحتفظ به السوق لسعر P1. وإذا كان لنا أن نفكر في تخمين، فنحن نقول أن P1 قد تقدر في السنوات المقبلة، ولكنها لن تصل أبدا لأسعار لافيراري.