 بالصور.. تزويد شيفروليه كورفيت 2018 بعجلات أكبر وخيارات جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 23

    يوليو

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بالصور.. تزويد شيفروليه كورفيت 2018 بعجلات أكبر وخيارات جديدة

بالصور.. تزويد شيفروليه كورفيت 2018 بعجلات أكبر وخيارات جديدة
عادل الحربي(صدى):

قدمت شيفروليه طراز كورفيت 2018 وهي السيارة التي تحمل تصميم خارجي مميز شهد استبدال العجلات الأمامية والخلفية 18 بوصة و 19 بوصة بالعجلات الأمامية 19 بوصة وعجلات 20 بوصة خلفية أكبر مستمدة من باقة Z51. ويأتي هذا النموذج أيضا مع باقة من الألوان المطورة وتشمل، سقف باللون الأحمر الاختياري، وخمسة تصاميم جديدة للعجلات.

وسوف يجد السائقون مجموعة متنوعة من التغييرات في المقصورة كما أن هناك راديو HD قياسي حديث، فضلا عن لون أحمر سبايس داخلي كما تم تحسين نماذج 2LT بألوان داخلية مطورة مع تطريز مختلف جديد في باقات لنسخ 3LT و 3LZ. وتشمل التغييرات الأخرى كاميرا محسنة للرؤية الخلفية، شاشة مستقلة لعرض البيانات علي لوحة القيادة، ومسجل بيانات بأداء محسن Cosworth Toolbox مع أربع قنوات بيانات جديدة ترتبط بسرعة العجلات والتعليق وومداخل الهواء وحرارة الهواء.

أخيرا وليس آخرا، سيتم عرض السيارة بنظام التحكم Magnetic Ride Control كخيار مستقل. و كورفيت جراند سبورت لديها العديد من نفس التغييرات لكنها ازدادت بالحصول علي الفرامل السيراميك كربون كخيار مستقل وهناك أيضا حزمة كربون 65 الجديدة التي تتوفر لنسخ 3LT وبالمثل، فإن كورفيت Z06 تأتي بمقصورة داخلية رمادية فضلا عن اثنين من تصاميم العجلات الجديدة ويمكن أيضا أن يطلب النموذج مع باقة الكربون 65 المذكورة أعلاه.

وعلى الرغم من كل التغييرات، فقد ارتفعت الأسعار قليلا في نسخة الكوبيه لتبلغ 56.490 دولار في حين أن النسخة المكشوفة تأتي بسعر 60.490 دولار.

Limited to 650 vehicles globally, and available on Grand Sport 3LT and Z06 3LZ trims, the Carbon 65 Edition features visible carbon fiber exterior elements, a new Ceramic Matrix Gray exterior color and special interior appointments, including a new carbon fiber-rimmed steering wheel.
Carbon 65 Edition convertibles feature carbon-fiber tonneau inserts.

Limited to 650 vehicles globally, and available on Grand Sport 3LT and Z06 3LZ trims, the Carbon 65 Edition features visible carbon fiber exterior elements, a new Ceramic Matrix Gray exterior color and special interior appointments, including a new carbon fiber-rimmed steering wheel.
Carbon 65 Edition convertibles feature carbon-fiber tonneau inserts.
Available on the Grand Sport 3LT trim, the Carbon 65 Edition celebrates 65 years of Corvette with a new Ceramic Matrix Gray paint color and visible carbon fiber exterior elements, including a carbon fiber hood and rear spoiler.
The carbon-fiber rear spoiler is one of many carbon-fiber elements on the Carbon 65 Edition.
The carbon-fiber rear spoiler is one of many carbon-fiber elements on the Carbon 65 Edition.
Exclusive Carbon 65 sill plates greet driver and passenger.
The Carbon 65 Edition features special graphics on the doors and front fenders.

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