بالصور.. تزويد شيفروليه كورفيت 2018 بعجلات أكبر وخيارات جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قدمت شيفروليه طراز كورفيت 2018 وهي السيارة التي تحمل تصميم خارجي مميز شهد استبدال العجلات الأمامية والخلفية 18 بوصة و 19 بوصة بالعجلات الأمامية 19 بوصة وعجلات 20 بوصة خلفية أكبر مستمدة من باقة Z51. ويأتي هذا النموذج أيضا مع باقة من الألوان المطورة وتشمل، سقف باللون الأحمر الاختياري، وخمسة تصاميم جديدة للعجلات.

وسوف يجد السائقون مجموعة متنوعة من التغييرات في المقصورة كما أن هناك راديو HD قياسي حديث، فضلا عن لون أحمر سبايس داخلي كما تم تحسين نماذج 2LT بألوان داخلية مطورة مع تطريز مختلف جديد في باقات لنسخ 3LT و 3LZ. وتشمل التغييرات الأخرى كاميرا محسنة للرؤية الخلفية، شاشة مستقلة لعرض البيانات علي لوحة القيادة، ومسجل بيانات بأداء محسن Cosworth Toolbox مع أربع قنوات بيانات جديدة ترتبط بسرعة العجلات والتعليق وومداخل الهواء وحرارة الهواء.

أخيرا وليس آخرا، سيتم عرض السيارة بنظام التحكم Magnetic Ride Control كخيار مستقل. و كورفيت جراند سبورت لديها العديد من نفس التغييرات لكنها ازدادت بالحصول علي الفرامل السيراميك كربون كخيار مستقل وهناك أيضا حزمة كربون 65 الجديدة التي تتوفر لنسخ 3LT وبالمثل، فإن كورفيت Z06 تأتي بمقصورة داخلية رمادية فضلا عن اثنين من تصاميم العجلات الجديدة ويمكن أيضا أن يطلب النموذج مع باقة الكربون 65 المذكورة أعلاه.

وعلى الرغم من كل التغييرات، فقد ارتفعت الأسعار قليلا في نسخة الكوبيه لتبلغ 56.490 دولار في حين أن النسخة المكشوفة تأتي بسعر 60.490 دولار.