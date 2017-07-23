جينيسيس كوبيه جديدة تقترب من الانطلاق بحلول 2020 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

باعتبارها علامة تجارية مستقلة، فإن القسم الفاخر لشركة هيونداي موتور خرج بصورة واضحة منذ عام 2015 وحتى الآن، قدمت جينيسيس السيدان G90 بديلة طراز إيكوس و G80، وهي خليفة هيونداي جينيسيس. واقتناعا منها بأنها قادرة على منافسة “إنفينيتي” و”أكيورا” فقد أكدت شركة السيارات الكورية الجنوبية الفاخرة أنها ستطلق أربعة طرازات جديدة بحلول نهاية العقد.

والموديل القادم هو G70، وهو سيارة أقرب لسيدان فاخرة وهناك اثنين من المركبات الرياضية ستأتي بعد ذلك، وأخيرا سيارة كوبيه. ووفقا للخطة الخاصة بجنيسيس للمركبات المستقبلية، فمن المقرر أن تصل السيارة ذات البابين التي لم يكشف عن اسمها في وقت ما في عام 2019 وتبدأ البيع في عام 2020.

ويعتقد البعض أن هذا الموديل سيخوض منافسة مع الفئة الثالثة من BMW وقد جعلت جينيسيس G70 سيارة سيدان حقيقية متخصصة في القيادة اليومية، وهذا هو السبب في تقديمها ببابين لجلب المتعة للمشترين واستنادا إلى الملفات المودعة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، يمكن لجنيسيس أن تطلق اسم GT70 على الكوبيه الجديدة كليا.

وبخلاف GT70، فجينيسيس لديه الحق في استخدام علامات GT60، GT80، و GT90. وليس من الصعب أن نتخيل ما ستكون عليه GT80 و GT90 إذا كان صانع السيارات على استعداد لإضافة نمط الجسم الثاني إلى سيارات السيدان الفاخرة، ولكن نحن حائرين بخصوص العلامة التجارية GT60. وهل يمكن لجينسيس أن تخطط لنموذج G70 مشتق يكون بمثابة الأساس لـ GT60؟