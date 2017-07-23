بالفيديو.. إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة في الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق إطلاق النار بشكل مكثف من أسلحة رشاشة، وسط تجمهر كبير من المواطنين في مدينة الرياض، غير مبالين بدوريات الشرطة.
وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره في حي النظيم بالرياض، إطلاق عدد من الأشخاص لنيران كثيفة من أسلحة رشاشة، حتى جاءت دوريات الشرطة لفض التجمع إلا أنهم لم يتوقفوا عن إطلاق النار.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17742 ] نشر منذ 3 دقائق
لابد بالضرب بيد من حديد
للمستهترين هذيلن
وإذا أستمر الوضع على مهو علية
فقل على الهيبه السلام🤔
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17742 ] نشر منذ 2 دقيقتين
تفحيط واطلاق نار وسطو
ومضاربات وطايشين وذبح
الى متى؟