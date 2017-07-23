 بالفيديو.. إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة في الرياض

بالفيديو.. إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة في الرياض
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق إطلاق النار بشكل مكثف من أسلحة رشاشة، وسط تجمهر كبير من المواطنين في مدينة الرياض، غير مبالين بدوريات الشرطة.
وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره في حي النظيم بالرياض، إطلاق عدد من الأشخاص لنيران كثيفة من أسلحة رشاشة، حتى جاءت دوريات الشرطة لفض التجمع إلا أنهم لم يتوقفوا عن إطلاق النار.


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