بالفيديو.. الإطاحة بالمفحطين في تجمع بأحد شوارع الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الإطاحة بالمفحطين في تجمع بأحد شوارع الرياض
داهمت دوريات المرور والمرور السري، تجمع للتفحيط في مدينة الرياض خلال حملة أمنية للإطاحة بالمفحطين والمخالفين في الشوارع.
ونشر ” السناب الأمني “، مقطع فيديو يوثق ملاحقة الدوريات السرية للسيارات المخالفة وتطويقها لسائقيها وإجبارهم على التوقف، ورصد حجز الدوريات المشاركة في العملية لسيارات المخالفين وتحميلها على “سطحات” بعد تطبيق النظام بحقهم ورصد المخالفات التي ارتكبوها.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17742 ] نشر منذ 18 دقيقة
👏👏👏👏👏👏👏😃
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يقويهم
وقبل شوي وصلتني مقاطع
اطلاق رشاشات في حي النظيم
عساهم تعاملو معهم