بالفيديو.. الإطاحة بالمفحطين في تجمع بأحد شوارع الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

داهمت دوريات المرور والمرور السري، تجمع للتفحيط في مدينة الرياض خلال حملة أمنية للإطاحة بالمفحطين والمخالفين في الشوارع.

ونشر ” السناب الأمني “، مقطع فيديو يوثق ملاحقة الدوريات السرية للسيارات المخالفة وتطويقها لسائقيها وإجبارهم على التوقف، ورصد حجز الدوريات المشاركة في العملية لسيارات المخالفين وتحميلها على “سطحات” بعد تطبيق النظام بحقهم ورصد المخالفات التي ارتكبوها.