 قوات الاحتلال تطلق النار بالقرب من حاجز قلنديا بالقدس المحتلة - صحيفة صدى الالكترونية

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قوات الاحتلال تطلق النار بالقرب من حاجز قلنديا بالقدس المحتلة

قوات الاحتلال تطلق النار بالقرب من حاجز قلنديا بالقدس المحتلة
القدس(صدى):

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، النار بشكل مكثف في مواجهات عنيفة قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة .
وذكرت مصادر محلية في رام الله ،أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل وشرعوا بإطلاق النار وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى اختناق عدد من المواطنين الفلسطينيين .
وفي ذات السياق أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم ، بإصابة فلسطيني في صدره، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة،وتم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي، واصفة حالته بالخطيرة جدا .


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