قوات الاحتلال تطلق النار بالقرب من حاجز قلنديا بالقدس المحتلة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، النار بشكل مكثف في مواجهات عنيفة قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة .

وذكرت مصادر محلية في رام الله ،أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل وشرعوا بإطلاق النار وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى اختناق عدد من المواطنين الفلسطينيين .

وفي ذات السياق أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم ، بإصابة فلسطيني في صدره، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة،وتم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي، واصفة حالته بالخطيرة جدا .