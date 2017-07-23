جامعة الطائف: الأوامر الملكية تحقق رفاه المواطنين بمنظومة أمنية واقتصادية متكاملة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – تعبر عن حرصه الثابت على تحقيق رفاه المواطنين في ظل منظومة أمنية واقتصادية متينة ومتكاملة.

وقال الدكتور زمان في تصريح صحفي: “منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في بلادنا وقرارات الإصلاح والتطوير والتنمية تتوالى، لتمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020).

وأضاف: “تأتي هذه الأوامر السامية انطلاقاً من إيمان قيادتنا الرشيدة بضرورة تطوير مؤسسات الدولة لتحقيق تلك الأهداف الطموحة، فلا تنمية بلا أجهزة أمنية قوية تحفظ أمن الوطن ومواطنيه، ولا تطور اقتصادي حقيقي من دون الاستثمار الأمثل للمقومات الاقتصادية، والاستغلال الفعال لجميع الإمكانات والفرص المتاحة، وتفعيل الطاقات الوطنية المادية والبشرية”.

وعد معاليه أن الأوامر الملكية الأخيرة وجميع الأوامر الملكية التي سبقتها في الفترة الماضية، تأتي منسجمة مع آمال وتطلعات المواطنين والمواطنات المتمثلة في “مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح”، وهي الآمال والتطلعات ذاتها التي عبرت عنها رؤية المملكة (2030) في محاورها الرئيسة.