وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأردني اتخاذ خطوات ضد التصعيد الإسرائيلي بالقدس - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس السبت، اتصالاً هاتفيا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في الإطار العربي لمواجهة الاعتداءات الخطيرة على الفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد في تصريح له، أن الاتصال تناول الأوضاع الأمنية المتردية في القدس ومحيط المسجد الأقصى، فضلا عن الاعتداءات الخطيرة على الفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد الوزيران الأهمية البالغة لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإزالة القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى.