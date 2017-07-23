وفاة رضيعة ذو 18 يوماً خلال ساعتين بسبب " قبلة " - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

نشر الزوجان، نيكول وشين سيفريت، تحذيرات حول خطورة تقبيل الناس للمواليد الجدد، بعد موت طفلتهما، ماريانا، بسبب إصابتها بعدوى فيروسية. وتوفيت ماريانا سيفريت، البالغة من العمر 18 يوما، بعد إصابتها بالتهاب السحايا الذي سببه فيروس الهربس البسيط، وفقا للزوجين.

حيث كتبت الأم نيكول على فيسبوك: ” الآن لم تعد تعاني ابنتنا، وهي مع الرب. وأشكر كل من دعمنا وتابع رحلتنا من البداية ” .

وأضافت نيكول: ” كان لماريانا تأثير كبير على العالم خلال 18 يوما من حياتها فقط، ونحن نأمل أن تساهم قصتها في إنقاذ حياة العديد من المواليد الجدد ” .

وتزوج والدا ماريانا بعد 6 أيام من ولادتها ، ويذكر أنه بعد ساعتين من قيام أحدهما بتقبيلها، توقفت عن تناول الطعام ولم تستيقظ، كما بدأت أعضاؤها بالتوقف عن العمل.

الجدير بالذكر، أن فيروس الهربس البسيط (HSV-1)، يسبب التقرحات، ونادرا ما يؤدي إلى التهاب السحايا الفيروسي، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتقول طبيبة الأطفال، تانيا ألتمان، إنه من الشائع جدا التقاط الفيروس، ولكن نادرا ما يتطور إلى التهاب السحايا ، وأضافت: “يمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة خلال الشهرين الأولين من ولادة الطفل، كما يسبب مرضا خطيرا لدى المواليد الجدد”.