بالفيديو.. لص يقتحم موعدا غراميا بين شاب وفتاة ويسرقهما - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

لم يتوقع لص قام بسرقة شاب وفتاة بعدما اقتحم موعدا غراميا بينهما في إحدى الحدائق العامة في كولومبيا، أن تكون نهايته بهذه الطريقة بعد لحظات من إنهائه لعملية السرقة.

فبعد استسلام الضحيتين له وتسليمه متعلقاتهما الشخصية دون أدنى مقاومة منهما، اتخذ الشاب طريقه للابتعاد عن المكان، ولكن كان له أحد رجال الأمن بالمرصاد، ليوقفه ويلقي القبض عليه بالمكان بعد تهديده بالسلاح.