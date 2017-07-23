 بالفيديو.. لص يقتحم موعدا غراميا بين شاب وفتاة ويسرقهما - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 23

    يوليو

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بالفيديو.. لص يقتحم موعدا غراميا بين شاب وفتاة ويسرقهما

بالفيديو.. لص يقتحم موعدا غراميا بين شاب وفتاة ويسرقهما
مليكة فؤاد(صدى):

لم يتوقع لص قام بسرقة شاب وفتاة بعدما اقتحم موعدا غراميا بينهما في إحدى الحدائق العامة في كولومبيا، أن تكون نهايته بهذه الطريقة بعد لحظات من إنهائه لعملية السرقة.

فبعد استسلام الضحيتين له وتسليمه متعلقاتهما الشخصية دون أدنى مقاومة منهما، اتخذ الشاب طريقه للابتعاد عن المكان، ولكن كان له أحد رجال الأمن بالمرصاد، ليوقفه ويلقي القبض عليه بالمكان بعد تهديده بالسلاح.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 4 ساعات

اقدى فيهم فعله طيب

[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 4 ساعات

خفف من وطأت العلاقه

[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 4 ساعات

اشغلهم

[ عدد التعليقات: 8582 ] نشر منذ 3 ساعات

الله لايوفقهه خرب عليهمم 😅😂😂😂💔💔

[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 1 ساعة

شين وقوي عين
مو بس سرقهم لاحظو قاعد يتفرج
على البنت ويتلمسها😅خبييث
المصيبه انفضح رجل الغرام انها مو قد حماية حبيبته من شخص واحد
ياشماتة ابله طازه فيك😂😂

[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 48 دقيقة

هههههههه

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