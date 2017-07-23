بالفيديو.. لص يقتحم موعدا غراميا بين شاب وفتاة ويسرقهما - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لص يقتحم موعدا غراميا بين شاب وفتاة ويسرقهما
لم يتوقع لص قام بسرقة شاب وفتاة بعدما اقتحم موعدا غراميا بينهما في إحدى الحدائق العامة في كولومبيا، أن تكون نهايته بهذه الطريقة بعد لحظات من إنهائه لعملية السرقة.
فبعد استسلام الضحيتين له وتسليمه متعلقاتهما الشخصية دون أدنى مقاومة منهما، اتخذ الشاب طريقه للابتعاد عن المكان، ولكن كان له أحد رجال الأمن بالمرصاد، ليوقفه ويلقي القبض عليه بالمكان بعد تهديده بالسلاح.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 4 ساعات
اقدى فيهم فعله طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 4 ساعات
خفف من وطأت العلاقه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 4 ساعات
اشغلهم
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8582 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايوفقهه خرب عليهمم 😅😂😂😂💔💔
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17756 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 1 ساعة
شين وقوي عين
مو بس سرقهم لاحظو قاعد يتفرج
على البنت ويتلمسها😅خبييث
المصيبه انفضح رجل الغرام انها مو قد حماية حبيبته من شخص واحد
ياشماتة ابله طازه فيك😂😂
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 1 ساعة
ياااخي ترى مرة مو وقتك الحين
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 54 دقيقة
ماضبطت معاه 😅😅😅😅
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13536 ] نشر منذ 19 دقيقة
😅😅