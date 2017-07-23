الصليب الأحمر اللبناني يوصل مساعدات للنازحين السوريين بعرسال - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

دخل الصليب الأحمر اللبناني إلى بلدة عرسال الواقعة على الحدود بين لبنان وسوريا؛ لتوزيع مساعدات للنازحين السوريين بعد التنسيق مع قيادة الجيش اللبناني ورئيس بلدية عرسال باسل الحجيري.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم السبت- أن وتيرة القصف المدفعي والصاروخي خفت، وكذلك حدة المعركة العسكرية والميدانية في جرود عرسال اللبنانية والسلسلة الشرقية من الجرود على المحورين السوري واللبناني، بعدما تم تحرير حوالي 60% من المساحة التي تشغلها ” جبهة النصرة ” الإرهابية في جرود عرسال والقلمون الغربي.

وأضافت أن انهيار معنويات ” جبهة النصرة ” ، هي مدخل لتحرير كامل لجرود عرسال، مشيرة إلى انسحاب 200 مسلح منتمين لما يُسمى بـ ” سرايا أهل الشام ” من المعارك في جرود عرسال وتوجههم إلى مخيمات للنازحين في منطقة وادي حميد والملاهي.