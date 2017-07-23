زيدان: نبحث عن مهاجم جديد بعد رحيل موراتا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن النادي الملكي في حاجة لمهاجم إضافي بعد رحيل الدولي الإسباني ألفارو موراتا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال زيدان – في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، مساء اليوم السبت – ” من المؤكد إننا فريق يعاني بدون موراتا، فلقد لعب بشكل جيد جدا طوال تواجده وساهم كثيرا في نتائج الملكي.. لابد أن نعترف باننا نحتاج دعم هجومي الآن، وسنرى ما يمكن أن يحدث حتى 31 أغسطس المقبل ” .

وأشار إلى إمكانية انضمام الفرنسي الشاب كيليان مبابي (18 عاما) إلى فريقه، وقال إنه لاعب جيد وتهتم به أندية كثيرة ولانستبعد أي شئ حتى موعد إغلاق سوق الانتقالات.

وبخصوص شائعات رحيل النجم كريستيانو رونالدو، أوضح زيدان أن وسائل الإعلام تحدثت كثيرا حول رغبته في الرحيل ولكن الأهم هو ما يريده اللاعب، فهو لديه عقد مع الريال، وسيلتحق بنا في الخامس من أغسطس بعد انتهاء أجازته ” .