مدرب النصر: البطولة العربية خير إعداد لدوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اعتبر البرتغالي ريكاردو غوميز المدير الفني للنصر أن المشاركة في البطولة العربية خير إعداد لدوري جميل للمحترفين.

وقال غوميز في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت للحديث عن مباراته أمام العهد اللبناني، الأحد، في مستهل مشواره بالبطولة العربية إن النصر سيسعى لتحقيق لقب البطولة وعدم الاكتفاء بكونها إعداد للموسم الجديد.

وأضاف مدرب النصر أنه جاء بمشروع تغسسر وإعادة الفريق للمنافسة على الألقاب والفوز بها، لافتا إلى أنه تعرف على اللاعبين وعلى إمكانياتهم خلال معسكر تركيا.

من جانبه قال اللاعب إبراهيم غالب قائد الفريق إن النصر جاء إلى مصر للمنافسة على لقب البطولة العربية، معربا عن سعادته بثقة الإدارة والمدرب في اختياره قائدا للفريق.