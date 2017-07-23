جثمان المذيع عمرو سمير يصل إلى القاهرة قادما من إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، الطائرة المصرية القادمة من مدريد، والتي تقل جثمان المذيع الشاب عمرو سمير، الذي وافته المنية إثر سكتة قلبية أثناء تواجده في إسبانيا.

وطلب سمير شما والد عمرو سمير من الصحفيين عدم التجمهر أثناء توديع نجله ونقل الجثمان لمثواه الأخير.

وكان عمرو سمير توفي عن عمر ناهز 33 عامًا في إسبانيا.

وبدأ المذيع والممثل الشاب حياته كممثل وهو في سن العاشرة من عمره بدور في فيلم ” القتل اللذيذ ” ، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام وبعد تخرجه تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة ميلودي.

واتجه إلى قناة دريم لفترة وشارك في تقديم البرنامج الشبابي الناجح ” شبابيك ” ، مع هبة شعير وإياد ودينا الشربيني وغيرهم، وبعد فترة اتجه إلى قناة otv وقدم برنامج ” إيه الأخبار ” ، حتى اتجه خلال العامين الماضيين إلى قناة نايل لايف بالتليفزيون المصري.