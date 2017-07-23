طلاب المملكة يحصدون 3 ميداليات في أولمبياد الفيزياء بإندونيسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

في إنجازًا عالميًا جديدًا، حصل طلاب المملكة اليوم السبت، على 3 ميداليات في أولمبياد الفيزياء الدولي المقام في إندونيسيا.

وقالت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” طلاب المملكة حصلوا على ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية إضافة إلى شهادة تقدير ” .

وأوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الفائزين هم: ” غادة الشعلان وحصلت على ميدالية فضية، وفيصل السلوم وحصل على ميدالية فضية، ويزن المجنوني وحصل على ميدالية برونزية، والوليد الضرغام وحصل على شهادة تقدير ” .