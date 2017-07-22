بالفيديو.. نهاية حكم الملالي.. الإيرانيون يحرقون صور الخميني والخامنئي - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر إحراق صورة الخميني والخامنئي على أحد الجسور داخل إيران وسط هتافات وصيحات تأييد لهذه الخطوة التي تعبّر عن حال الشعب الإيراني المغلوب على أمره.

واعتبر محللون هذه الخطوة بأن لها دلالة على أن ثورة شعبية تلوح في الأفق تجاه هذا النظام الفاشي.

كما أن تقبل النظام داخل أوساط الشعب بات صفرًا، وباعتراف رجال الدين أنفسهم بسبب السياسات المغامرة في المنطقة والتي جعلت إيران تعيش عزلة حقيقية أضرت بالشعب المسكين الذي يبحث عن انتفاضة تخلصه من براثن الملالي.