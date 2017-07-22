قوات الاحتلال تقمع المصلين عند باب الأسباط بالقدس - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

قمعت قوات الاحتلال مساء اليوم السبت، الآلاف من المصلين في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس، عقب انتهاء صلاة المغرب، وفرقتهم باستخدام المياه العادمة، واعتدت على طواقم الصحفيين واعتقلت مواطنا.

وقالت مصادر محلية إن المشاورات الأمنية الإسرائيلية متواصلة وفي أوجها، وسيجتمع ” الكابينيت ” غدًا الأحد، لاتخاذ قراره بشأنها بعد جلسة الحكومة الإسرائيلية.

فيما ذكر تلفزيون إسرائيل أن الجنود سيبدأون الليلة بعرض بديل عن البوابات الإلكترونية التي وُضِعَت على مداخل الأقصى عقب العملية التي جرت في ساحات المسجد الأقصى وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد ثلاثة فلسطينيين.