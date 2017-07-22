الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة صيد سعودية - صحيفة صدى الالكترونية

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة صيد سعودية
احتجز الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، سفينة صيد سعودية واعتقل أفراد طاقمها وعددهم خمسة من الجنسية الهندية وذلك في إقليم بوشهر، وفقًا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن أردشير ياراهمادي المتحدث باسم إدارة المصايد في إقليم بوشهر قوله، إن طاقم السفينة اعتقلوا يوم الجمعة بعد أن دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية، مضيفًا أن هذه هي المرة الثانية في الشهر المنقضي التي تحتجز فيها سفينة صيد سعودية وتعتقل أفراد طاقمها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30217 ] نشر منذ 1 ساعة
مشركي إيران يبغالهم تأديب ,, دائماً يتحرشون بقوارب الصيد حتى وهي ماهي في حدودهم ,,
,, اللهم انصرنا على كل كافر ومشرك ,, آمين ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
لفت انتباه فقط وحيلة ميته غبيّه من الروافض
بما ان جنسياتهم هندية تتحملهم دولتهم
ورددو ياليل ما اطولك😂😂😂
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 935 ] نشر منذ 48 دقيقة
قبحهم الله
دايم يدورون مشااااكل
الله يجعلهم بطوفان يمسحهم من على وجه الارض
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1670 ] نشر منذ 46 دقيقة
غرريبه سفينة صيد سعودية وأفراد طاقمها من الهند !؟!؟!
النخيش[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 14 دقيقة
للاسف صيادين يعلمون قطع العلاقات مع ايران ويعلمون استعلال ايران لاي سفينه او قارب سعودي قرب حدود ايران لاحتجازه ومساومه السعوديه على المحتجزين الايرانيين الثلاثه اللذين قبض عليهم في قضيه ارهابيه لتفجير احد منابع النفط بالبحر لماذا لايبلغون البحاره السعوديين والاجانب اللذين يعملون تحت علم السعوديه بعدم الاقتراب من السواحل الايرانيه حتى لايقعون رهينه لدى المجوس والمساومه عليهم اخطاء يجب تلافيها وعدم اعطائهم فرصه للاستغلال لمثل هذه الحوادث الحرص والحذر واجب