الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة صيد سعودية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

احتجز الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، سفينة صيد سعودية واعتقل أفراد طاقمها وعددهم خمسة من الجنسية الهندية وذلك في إقليم بوشهر، وفقًا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن أردشير ياراهمادي المتحدث باسم إدارة المصايد في إقليم بوشهر قوله، إن طاقم السفينة اعتقلوا يوم الجمعة بعد أن دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية، مضيفًا أن هذه هي المرة الثانية في الشهر المنقضي التي تحتجز فيها سفينة صيد سعودية وتعتقل أفراد طاقمها.