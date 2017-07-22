" الاتصالات " تطلق مؤشر تصنيف لمقدمي الخدمة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، عن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث عدد الشكاوى المقدمة ضدها للهيئة من المشتركين، عبر نظامها الإلكتروني، خلال الربع الأول من العام الحالي 2017.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي عدد الشكاوى وصل إلى 16272 منها 9643 شكوى خاصة بخدمات الهاتف المتنقل، و1866 شكوى من الانترنت المتنقل، و2774 شكوى من الانترنت الثابت، فيما بلغ عدد الشكاوى من الهاتف الثابت 1989.

وذكرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تهدف من إصدار المؤشر الخاص بعدد الشكاوى، إلى تقديم معلومات للمشتركين عن أداء مقدمي الخدمة في حل شكاوى عملائهم، ليتمكنوا من اختيار مقدم الخدمة المناسب، إضافة إلى تعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي الخدمات، والاهتمام بشكاوى عملائهم.