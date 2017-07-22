بالفيديو والصور.. الطفله ابتهال تخطف انظار جمهور مهرجان خميس مشيط للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. الطفله ابتهال تخطف انظار جمهور مهرجان خميس مشيط للتسوق
اقامت مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر لتنظيم المهرجانات والمعارض وضمن فعاليات مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه امسيتها الشعربة الثالثة استضافت فيها الشاعر الغنائي القدير عبدالله الأسمري قدم فيها ” الأسمري ” اجمل قصائده واستمرت مجموعة نجوم السعادة بقيادة الكابتن الدولي أحمد سلامي تقديم عروضها المسرحية المنوعة ومسابقاتها ذات الجوائز القيمة وسحوباتها على اطقم الذهب واجهزة الهواتف الذكية .
ولفتت الطفلة ابتهال جمهور مسرح مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه اثناء تفاعلها مع الشيلة الوطنية ” انا سعودي ” بصعودها على المسرح وآدائها الوطني الحماسي للشيلة الوطنية وقد اعتاد منظموا المهرجان تقديم فقرات وطنية واهداءات للجنود المرابطين بالحد الجنوبي ولرجال الأمن .
وتواصل جمهور مهرجان خميس مشيط عبر سناب ” المهرجان ” بمحادثات اثنوا على مايقدم من عروض وفعاليات موجهين شكرهم لإدارة المهرجان وفريق عمل المسرح .
وتميز قاهر الإعاقه ” النجم المسرحي ” نايف الشريف عضو مجموعة نجوم السعادة في تقديم مسرحيتهم الكوميديه بعنوان المخرج الفاشل ” شاركه في التمثيل ” الفنان سعيد مشهور والفنان على دهمش والفنان هادي القحطاني .
واختتمت السهره بعروض التاكوندو الرياضية والعاب القوى بقيادة الكابتن الدولي احمد سلامي .
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