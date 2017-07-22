بالفيديو والصور.. الطفله ابتهال تخطف انظار جمهور مهرجان خميس مشيط للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

اقامت مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر لتنظيم المهرجانات والمعارض وضمن فعاليات مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه امسيتها الشعربة الثالثة استضافت فيها الشاعر الغنائي القدير عبدالله الأسمري قدم فيها ” الأسمري ” اجمل قصائده واستمرت مجموعة نجوم السعادة بقيادة الكابتن الدولي أحمد سلامي تقديم عروضها المسرحية المنوعة ومسابقاتها ذات الجوائز القيمة وسحوباتها على اطقم الذهب واجهزة الهواتف الذكية .

ولفتت الطفلة ابتهال جمهور مسرح مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه اثناء تفاعلها مع الشيلة الوطنية ” انا سعودي ” بصعودها على المسرح وآدائها الوطني الحماسي للشيلة الوطنية وقد اعتاد منظموا المهرجان تقديم فقرات وطنية واهداءات للجنود المرابطين بالحد الجنوبي ولرجال الأمن .

وتواصل جمهور مهرجان خميس مشيط عبر سناب ” المهرجان ” بمحادثات اثنوا على مايقدم من عروض وفعاليات موجهين شكرهم لإدارة المهرجان وفريق عمل المسرح .

وتميز قاهر الإعاقه ” النجم المسرحي ” نايف الشريف عضو مجموعة نجوم السعادة في تقديم مسرحيتهم الكوميديه بعنوان المخرج الفاشل ” شاركه في التمثيل ” الفنان سعيد مشهور والفنان على دهمش والفنان هادي القحطاني .

واختتمت السهره بعروض التاكوندو الرياضية والعاب القوى بقيادة الكابتن الدولي احمد سلامي .