 بالفيديو.. سيارة تسقط على عاملين في ورشة وتنهي حياتهما - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 22

    يوليو

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بالفيديو.. سيارة تسقط على عاملين في ورشة وتنهي حياتهما

بالفيديو.. سيارة تسقط على عاملين في ورشة وتنهي حياتهما
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، رصد حادثا مروعا لوفاة عاملين في ورشة إصلاح سيارات.

وأظره الفيديو المتداول ، عاملًا يضبط جهاز رفع إحدى السيارات محاولاً تثبيتها في وضع مرتفع، وعندما ثبت العامل السيارة في وضع مرتفع، وحاول فحص قاعدتها من الأسفل فوقعت الكارثة برفقت زميله، هوت السيارة عليهما بكامل وزنها في مشهد تقشعر له الأبدان.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30217 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمهم ويحسن عزاء اهاليهم ,, آمين ,,

,, لابد من تأمين الرافعه الهايدرولوكيه ميكانيكياً ، لا تعتمد على امانها الأوتوماتيكي ، حتى وإن كانت جديده ,,

,, نسأل الله السلامه للحميع ,,

[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم . الله يرحمهم .

[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 4 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم . الله يرحمهم .💔

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