بالفيديو.. سيارة تسقط على عاملين في ورشة وتنهي حياتهما - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، رصد حادثا مروعا لوفاة عاملين في ورشة إصلاح سيارات.

وأظره الفيديو المتداول ، عاملًا يضبط جهاز رفع إحدى السيارات محاولاً تثبيتها في وضع مرتفع، وعندما ثبت العامل السيارة في وضع مرتفع، وحاول فحص قاعدتها من الأسفل فوقعت الكارثة برفقت زميله، هوت السيارة عليهما بكامل وزنها في مشهد تقشعر له الأبدان.