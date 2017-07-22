قوات فنزويلا تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

أطلقت قوات الحرس الوطني في العاصمة الفنزويلية ” كاراكاس ” ، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يعارضون محاولة الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو إعادة صياغة الدستور.

وذكرت شبكة ” إيه بي سي نيوز ” الإخبارية الأمريكية، أن غيوم الغاز الأبيض واصطفاف الضباط على الدراجات النارية تمنع المتظاهرين من التقدم في مسيرتهم عبر كاراكاس.

وأسفرت المظاهرات المناهضة للحكومة في فنزويلا على مدى الأشهر الأربعة الماضية عن مصرع 97 شخصا وجرح واحتجاز آلاف آخرين، ويطالب المتظاهرون بضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة للقضاء على التضخم الجامح وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية وتصاعد معدلات الجرائم في البلاد.

من جانبه، قال نائب المعارضة خوسيه مانويل أوليفارز، إن الفنزويليين المحبطين سيبقون في الشوارع.