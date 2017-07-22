الأمير منصور بن مقرن يتفقد الخيمة الدعوية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية عصر اليوم خيمة أبها الدعوية في نسختها التاسعة بطريق الأربعين بحي المنسك

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الخيمة الشيخ عبدالله ابوعشي رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة بأبها و الشيخ علي بن سمحان عضو مجلس الادارة والشيخ فايز الاسمري عضو مجلس الادارة والشيخ علي القرفي مدير الخيمة .

وتجول سموه خلال الزيارة على خيمة مكتب الدعوة بأبها مطلعاً على ادارات المكتب والمناشط المختلفة إضافة إلى ما يقدمه من فعاليات وانشطة تهتم بكافة أفراد المجتمع , كما استمع سموه لشرح مفصل عن الأركان المصاحبة للخيمة والمناشط التي تقدمها لجميع فئات المجتمع كما شاهد التجهيزات الفنية للمسرح الذي تم تجهيزه احدث التقنيات .

وانتقل سمو نائب أمير المنطقة إلى الخيمة الرئيسية مستمعاً سموه من الشيخ علي القرفي لشرح عن الخيمة وما تقدمه من خطب وندوات ومحاضرات يومية ومتنوعة , وفي لفته جميلة قام سموه بتلقين احد المسلمين الجدد من الجالية الفلبينية الشهادتين وقدم له هدية المسلم الجديد.

وفي نهاية الجولة تسلم سمو الأمير منصور بن مقرن درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.