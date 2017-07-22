المحكمة العليا بسنغافورة تؤيد سجن دبلوماسي سعودي اتهم بالتحرش - صحيفة صدى الالكترونية

المحكمة العليا بسنغافورة تؤيد سجن دبلوماسي سعودي اتهم بالتحرش
أيدت المحكمة العليا في سنغافورة، حكماً بسجن دبلوماسي سعودي 26 شهراً بتهمة التحرش بفتاة تعمل متدربة في فندق.
ورفض قاضي الاستئناف الأخذ بمقطع فيديو كاميرا المراقبة الذي أظهر الفتاة تسير بهدوء خارج الغرفة وتتحدث إلى الدبلوماسي دون ضيق أو خوف أو سلوك يشير إلى تعرضها للتحرش.
وكانت محكمة سنغافورية قد أصدرت مطلع فبراير الماضي، حكماً على دبلوماسي بالسجن 26 شهرًا لاتهامه بالتحرش بفتاة تعمل متدربة في فندق نزل فيه لقضاء العطلة، حيث حضر من الدولة التي يعمل فيها ضمن الطاقم الدبلوماسي لبلاده.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17736 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يمهل ولايهمل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30217 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصره ان كان مظلوم ,,
,, وان كان غير ذالك فقد نال جزاءه ,,
abdul[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 2 ساعتين
آه….دبلوماسي ، بس مو في سنغافورة. لهذا لا يستطيع الاحتماء بالحصانة الدبلوماسية. معلهيش تعيش وتحادث غيرها.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 1 ساعة
لو مظلوم ربنا راح ينصفة ان شاء الله