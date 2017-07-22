المحكمة العليا بسنغافورة تؤيد سجن دبلوماسي سعودي اتهم بالتحرش - صحيفة صدى الالكترونية

سنغافورة(صدى):

أيدت المحكمة العليا في سنغافورة، حكماً بسجن دبلوماسي سعودي 26 شهراً بتهمة التحرش بفتاة تعمل متدربة في فندق.

ورفض قاضي الاستئناف الأخذ بمقطع فيديو كاميرا المراقبة الذي أظهر الفتاة تسير بهدوء خارج الغرفة وتتحدث إلى الدبلوماسي دون ضيق أو خوف أو سلوك يشير إلى تعرضها للتحرش.

وكانت محكمة سنغافورية قد أصدرت مطلع فبراير الماضي، حكماً على دبلوماسي بالسجن 26 شهرًا لاتهامه بالتحرش بفتاة تعمل متدربة في فندق نزل فيه لقضاء العطلة، حيث حضر من الدولة التي يعمل فيها ضمن الطاقم الدبلوماسي لبلاده.