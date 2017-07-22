افتتاح مبهر لبطولة الأندية العربية لكرة القدم بالقاهرة المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أقيم حفل افتتاح بطولة الأندية العربية لكرة القدم، مساء اليوم السبت، علي أرض استاد السلام الجديد بالعاصمة المصرية ” القاهرة ” ، والتي تنظمها مصر حتى 5 أغسطس المقبل بالقاهرة والإسكندرية.

ويشارك في البطولة 12 فريقا عربيا من 10 دول مختلفة، وتم تقسيمها على 3 مجموعات، وتقام مباريات المجموعة الأولى في القاهرة، فيما تلعب مباريات المجموعتين الثانية والثالثة بملعبي برج العرب واستاد الإسكندرية.

وقام بأداء أغنية الافتتاح المطرب المصري حكيم وسط تجاوب كبير من الجماهير المتواجدة في الاستاد، ثم أقيم عرض مبهر بالألعاب النارية في سماء استاد السلام الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق مباراة الأهلي والفيصلي الأردني في ثاني مباريات المجموعة الأولى للبطولة.