خلفان: المملكة والإمارات ومصر مثلث الأمة المتين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، على عمق العلاقات المتينة بين الدول الثلاث المملكة والإمارات ومصر، واصفا إياها بـ ” مثلث الأمة المتين الذي إذا صمد صمدت الأمة ” .

وقال خلفان عبر حسابه بتويتر: “ ارفع رأسك يا إماراتي فأنت بجنبك المملكة وبالجانب الآخر مصر ومعك من يقف مع الأمة.. وأترك من على يمينه إيران وعلى يساره تركيا.. دعه وشأنه . ”

جاء ذلك تعليقًا على حضور وفود الدول افتتاح قاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية في محافظة مرسى مطروح، بمصر.

وأضاف: “ أى دولة أو دويلة تحاول تهز ذيلها نبتره، وإذا امتدت أياد عابثة على اليد العربية القوية التي تحافظ على أمنها واستقراراها بترته ” .

وأشار إلى أن مُعاداة المملكة أو مصر أو البحرين من مُعاداة الإمارات، قائلًا: “ قولوا للقاصي والداني من يعادي مصر يعادينا ومن يعادي المملكة يعادينا ومن يعادي البحرين يعادينا… جمع رباعي طيب المساعي للأمن العربي يراعي ” .