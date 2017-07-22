بالفيديو.. أم فلسطينية تودع ابنها الشهيد بكلمات مؤثرة - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لامرأة فلسطينية تودع ابنها الشهيد بالدعاء والصبر واحتسابه عند الله.

وأبدى النشطاء إعجابهم بقوة المرأة وصبرها وإيمانها بالله ، حيث ظهر ت في الفيديو وهي تدعو لابنها بأدعية تلمس القلوب.

وقالت السيدة الفلسطينية في رثاء ابنها: ” اللهي جعل قبركر وضة من رياض الجنة، الله يرضى عليك ، الله يحنن عليكي ا حبيبي اللهي بعتلك أم أحسن من أمك وأخوة خير من أخوتك ” .

واستطردت تخطب في الجموع حولها تحمسهم بالدفاع عن الأرض فسي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.