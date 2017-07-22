بالفيديو.. أم فلسطينية تودع ابنها الشهيد بكلمات مؤثرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أم فلسطينية تودع ابنها الشهيد بكلمات مؤثرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لامرأة فلسطينية تودع ابنها الشهيد بالدعاء والصبر واحتسابه عند الله.
وأبدى النشطاء إعجابهم بقوة المرأة وصبرها وإيمانها بالله ، حيث ظهر ت في الفيديو وهي تدعو لابنها بأدعية تلمس القلوب.
وقالت السيدة الفلسطينية في رثاء ابنها: ” اللهي جعل قبركر وضة من رياض الجنة، الله يرضى عليك ، الله يحنن عليكي ا حبيبي اللهي بعتلك أم أحسن من أمك وأخوة خير من أخوتك ” .
واستطردت تخطب في الجموع حولها تحمسهم بالدفاع عن الأرض فسي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
#فيديو | أمٌّ تودع ابنها الشهيد.
.#اغضب_للأقصى #جمعة_الاقصى pic.twitter.com/BJQONJeSm9
— هاشتاق الخليج العربي (@HashAGCC) July 22, 2017
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17736 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعوضها خير
شهيد بذن الله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30217 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه برحمته ويسكنه الجنه ,, ويحسن عزاء والدته ويكون لها شفيعاً يوم القيامه ,, آمين ,,
ابو لما[ عدد التعليقات: 670 ] نشر منذ 37 دقيقة
اااه ثم اااه ثم ااااه القدس يقفلها صهاينه وماتقام فيها الصلوات وحنا نتفرج
اش بالعمر خير وحنا خانعين لاهيين.