بالفيديو.. وفاة امرأة هندية بعد سقوط شجرة جوز الهند عليها - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

توفيت امرأة هندية متأثرة بجراحها، بعد سقوط شجرة عليها وهي تسير في الشارع.

وبحسب فيديو متداول وثقته كاميرات المراقبة، فوجئت نات كانتشان، عندما كانت تسير بأحد شوارع مدينة تشمبور بضواحي مومباي، صباح السبت، بسقوط شجرة جوز الهند عليها، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى بمدينة مومباي الهندية، إلا أنها فارقت الحياة.