بالفيديو.. وفاة امرأة هندية بعد سقوط شجرة جوز الهند عليها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. وفاة امرأة هندية بعد سقوط شجرة جوز الهند عليها
توفيت امرأة هندية متأثرة بجراحها، بعد سقوط شجرة عليها وهي تسير في الشارع.
وبحسب فيديو متداول وثقته كاميرات المراقبة، فوجئت نات كانتشان، عندما كانت تسير بأحد شوارع مدينة تشمبور بضواحي مومباي، صباح السبت، بسقوط شجرة جوز الهند عليها، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى بمدينة مومباي الهندية، إلا أنها فارقت الحياة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30204 ] نشر منذ 35 دقيقة
سبحان الله ,, لا إله إلا الله وحده لا شريك له ,,
,, هذا يومها وهذا سببه ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 21 دقيقة
انه قضاء الله و قدره
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 16 دقيقة
تعددت الأسباب والموت واحد