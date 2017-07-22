البنك الدولي يطالب الأرجنتين بدفع 320 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

بوينس آيرس(صدى):

أمرت محكمة التحكيم التابعة للبنك الدولي، الأرجنتين، بدفع مبلغ 320 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الفوائد والرسوم القانونية لمجموعة ” مارسان ” الإسبانية من أجل مصادرة شركتها للطيران ” ايروليناس ارجنتيناس إس أيه ” في عام 2008.

ونقلت شبكة ” يورو نيوز ” الأمريكية، اليوم السبت، عن تقارير إعلامية أرجنتينية جاء فيها أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكم ضد الأرجنتين بداعي ” نزع ملكية غير مشروعة لاستثمارات ” .

ولم يستجب المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو المتحدث باسم مكتب الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، لأي من طلبات التعليق.

يذكر أن الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز، أمرت بمصادرة الدولة لشركة الطيران في عام 2008 وادعت سوء الإدارة، وظلت تحت سيطرة الدولة منذ ذلك الحين.