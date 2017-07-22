وزير الدفاع الإيراني يدعي إنتاج بلاده صواريخ مضادة للطائرات - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الدفاع الإيراني يدعي إنتاج بلاده صواريخ مضادة للطائرات
أعلن وزير الدفاع الإيراني، اليوم السبت، أن بلاده بدأت الإنتاج التسلسلي لصواريخ “ صياد3 ” المضادة للطائرات.
وقال وزير الدفاع إن الصواريخ سيصل مداها إلى 120 كيلومتراً، وستكون قادرة على بلوغ ارتفاع 27 كيلومتراً، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ مصممة للدفاع عن إيران ضد الهجمات من الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والمروحيات.
وكما هو الحال مع البيانات الأخرى الصادرة عن الجيش الإيراني، لا يمكن التحقق من ادعاءات دهقان بشكل مستقل.
وكانت الولايات المتحدة فرضت هذا الأسبوع عقوبات إضافية على إيران، وكان برنامجها الصاروخي المثير للجدل أحد الأسباب وراء ذلك.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17729 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههههه هههههههه
مشكلة الي يكذب ويصدق
نفسه😂😂😂
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1668 ] نشر منذ 44 دقيقة
نحتاج مصانع أسلحة مثلهم
لابد من التصنيع المحلي لكي لا يأتي يوم ما يصدرون إلينا الأسلحة ًمثلما حدث ببريطانيا قبل شهرين
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 31 دقيقة
صاحب التعليق الثاني
لن نغتر بمعرف.
نحن قوم اجدادنا داسو على جثة رستم قائد الجيش وشلعو كسرى
نعرف من نحن ولم ولن نحتاجهم او نرضخ لهم فهم عباد نار ابناء متعة
ونحن حامين العقيدة الصحيحة ابناء الحرمين
وانت ياذنب إيران لن تجد من يتعاطف مع سذاجتك غير ذنب مثلك