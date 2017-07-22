وزير الدفاع الإيراني يدعي إنتاج بلاده صواريخ مضادة للطائرات - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أعلن وزير الدفاع الإيراني، اليوم السبت، أن بلاده بدأت الإنتاج التسلسلي لصواريخ “ صياد3 ” المضادة للطائرات.

وقال وزير الدفاع إن الصواريخ سيصل مداها إلى 120 كيلومتراً، وستكون قادرة على بلوغ ارتفاع 27 كيلومتراً، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ مصممة للدفاع عن إيران ضد الهجمات من الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والمروحيات.

وكما هو الحال مع البيانات الأخرى الصادرة عن الجيش الإيراني، لا يمكن التحقق من ادعاءات دهقان بشكل مستقل.

وكانت الولايات المتحدة فرضت هذا الأسبوع عقوبات إضافية على إيران، وكان برنامجها الصاروخي المثير للجدل أحد الأسباب وراء ذلك.