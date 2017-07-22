الاتحاد يسعى لتجديد عقد المولد قبل دخوله " الحرة " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تسعى إدارة نادي الاتحاد لتجديد عقد النجم الدولي فهد المولد، صاحب الـ22 عاما، الذي تبقى له 150 يوما على دخوله الفترة الحرة، التي يحق له من خلالها التفاوض مع أي ناٍد يرغب في الحصول على خدماته الفنية.

وتهدف الإدارة الاتحادية لإغلاق ملف التجديد مع اللاعب الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية في الفريق الكروي الأول.

ومنح ” المولد ” فرصة التركيز على المستطيل الأخضر، خصوصا أن الفريق الاتحادي تنتظره في الموسم الجديد استحقاقات عدة محلية وقارية، هذا وتراقب أندية الأهلي وقطبا العاصمة الهلال والنصر ملف المولد مع العميد عن بعد لحين دخول اللاعب الفترة ” الحرة ” .

وكان المولد، وقع عقدين احترافيين مع نادي الاتحاد الأول كان في عهد إدارة المهندس محمد الفايز لمدة أربع سنوات بعد تكفل الرئيس الفخري للهيئة الشرفية الأمير طلال بن منصور بالقيمة المالية لمقدم عقد اللاعب.