نساء الطائف انين وانتظار بالساعات على كراسي قسم الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

فهد السالم(صدى):

شكى عدد كبير من اهالي محافظة الطائف من تكدس النساء الحوامل ذواتي الحالات الطارئه من انتظارهن بالساعات في قسم النساء والولادة بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وجلوسهن على الكراسي دون وضعهن على الاسره رغم أن حالاتهن تتطلب ذلك .

وذكر فايز الثبيتي لـ ” صدى ” ، أنه ذهب بزوجته إلى قسم النساء والولادة بعد أن تم تحويل من قبل طبيبه نساء وتوليد بأحد المستوصفات الخاصه بتقرير الأشعة تثبت أن الجنين متوفى داخل رحم زوجتي، وبقيت على كرسي الانتظار لأربع ساعات بحجة عدم وجود سرير، وعند توجهي للمدير المناوب وشرح الموضوع له، قال ” إن المستشفى ليس به سرير وما عليك سوا الانتظار ” و ” أن هناك حالات منذ الصباح ولا زالت في انتظار توفر سرير “.

فيما شكى مواطنون، من عدم توفر جهاز أشعه إلا واحد فقط بالمستشفى الذي يشهد حالات متزايده خاصه مع أجازة الصيف.

في حين استغرب أهالي الطائف والذي تجاوز عددهم مليون نسمه من عدم توفير مستشفى للولادة يخدم هذا العدد الكبير وزوار المحافظة من المصطافين وغيرهم.